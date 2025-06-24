Эндокринолог рассказала о лучшем времени для занятия спортом

Эндокринолог Павлова: Вечерние занятия спортом не так полезны, как утренние

Вечерние занятия менее полезны, чем утренние. О разнице во времени для физической активности рассказала эндокринолог Зухра Павлова, передает KP.RU.

По ее словам, спортом лучше всего заниматься через час-два после пробуждения утром или в течение дня. Помимо этого, специалист указала на важность полноценного сна. Павлова подчеркнула, что для поддержания хорошей формы физических упражнений мало — большое влияние на это оказывают сон, питание, а также разнообразие спортивной нагрузки.

Врач призвала ложиться до 23:00, поскольку именно с этого времени начинается выработка важного для похудения мелатонина, а также отдавать предпочтение домашней еде. Говоря о разнообразии физической нагрузки, специалист посоветовала не только бегать или гулять, но и делать хотя бы две силовые тренировки в неделю. Это позволит ускорить обмен веществ и снизит риск получения травмы.

Ранее Павлова назвала вескую причину отложить телефон за едой. По словам врача, гаджеты во время приема пищи заставляют съедать больше.