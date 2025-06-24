Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:21, 24 июня 2025Забота о себе

Эндокринолог рассказала о лучшем времени для занятия спортом

Эндокринолог Павлова: Вечерние занятия спортом не так полезны, как утренние
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: gaspar zaldo / Unsplash

Вечерние занятия менее полезны, чем утренние. О разнице во времени для физической активности рассказала эндокринолог Зухра Павлова, передает KP.RU.

По ее словам, спортом лучше всего заниматься через час-два после пробуждения утром или в течение дня. Помимо этого, специалист указала на важность полноценного сна. Павлова подчеркнула, что для поддержания хорошей формы физических упражнений мало — большое влияние на это оказывают сон, питание, а также разнообразие спортивной нагрузки.

Врач призвала ложиться до 23:00, поскольку именно с этого времени начинается выработка важного для похудения мелатонина, а также отдавать предпочтение домашней еде. Говоря о разнообразии физической нагрузки, специалист посоветовала не только бегать или гулять, но и делать хотя бы две силовые тренировки в неделю. Это позволит ускорить обмен веществ и снизит риск получения травмы.

Ранее Павлова назвала вескую причину отложить телефон за едой. По словам врача, гаджеты во время приема пищи заставляют съедать больше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил Израилю

    ВС России атаковали бойцов ВСУ под мостом в Харьковской области

    В Совфеде высказались о смерти российских военных в ходе мятежа Пригожина

    Продажи новых машин в России заметно снизились

    Госдума ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

    Терешковой стало плохо во время заседания Госдумы

    Израиль послушался Трампа

    Треть российских компаний сообщили об ухудшении ситуации

    Парализованный британский рокер Мик Ральфс ушел из жизни

    Неадекватное поведение на допросе бросившего о пол ребенка в Шереметьево попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости