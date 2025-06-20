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15:35, 20 июня 2025Забота о себе

Врач назвал вескую причину отложить телефон за едой

Эндокринолог Павлова: Гаджеты во время приема пищи заставляют съедать больше
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Okan Sumer / Shutterstock / Fotodom

Использование гаджетов во время приема пищи заставляет человека съедать больше, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Вескую причину отложить телефон за едой она назвала в беседе с KP.RU.

Павлова объяснила, что, когда человек во время еды отвлекается на гаджеты, просмотр видео, чтение новостей или сообщений, его мозг не может одинаково хорошо концентрироваться и на приеме пищи, и на распознавании другой информации. «Поэтому еда проходит неосознанно», — добавила врач.

По ее словам, важно есть спокойно и получать удовольствие от каждого кусочка, обращать внимание на вкус, запах, текстуру и внешний вид еды. В этом случае организм быстрее чувствует насыщение, благодаря чему вероятность переедания снижается.

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