Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:26, 24 июня 2025Россия

Эскимос прошел 17 тысяч километров от Чукотки до Москвы и попал на СВО

Эскимос-китобой из Чукотки прошел 17 тысяч километров и попал на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Китобой из Чукотки прошел 17 тысяч километров и попал на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает проект WarGonzo на Rutube.

Мужчина, эскимос по национальности, рассказал, что «загорелся мечтой» попасть в Сочи. До курортного города он добрался пешком. Дойдя до Черного моря, россиянин продолжил путешествовать по России. В Москве мужчина увидел, как вандалы надругались над мемориалом бойцам ЧВК «Вагнер» и вызвался охранять его. Вскоре он вступил в ряды ЧВК.

Вагнеровцы предложили россиянину поехать в Африку, чтобы работать там. Однако мужчина вместо этого пожелал отправиться в зону СВО. Сейчас он служит в одном из подразделений. Недавно боец попал под минометный обстрел и оказался в госпитале. После восстановления он планирует вернуться в строй.

Ранее россиянам рассказали об уроженце Таджикистана, который отправился на СВО ради получения гражданства России. Мужчина участвовал в боевых действиях на территории Курской области, в частности в операции «Поток», в ходе которой удалось освободить значительную часть оккупированной территории.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Окончание 12-дневной войны». Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Сколько продлится перемирие и на каких условиях?

    Дачников призвали опасаться луковичных цветов

    Миллиардер Безос устроил полуголую вечеринку на фоне протестов из-за свадьбы

    Оценены последствия потери Сум для Украины

    Роботакси Tesla заинтересовались власти

    Россияне назвали профессию мечты

    Описана боевая обстановка в районе Сум

    В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

    Названа главная ошибка Трампа в конфликте с Ираном

    Зеленский назвал свои опасения из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости