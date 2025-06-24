Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:14, 24 июня 2025Мир

Генсек НАТО попытался напугать британцев переходом на русский язык

Генсек НАТО Рютте: Британцам придется защищаться, чтобы не заговорить на русском
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Британцам придется защищаться, чтобы сохранить «британский язык» и не заговорить на русском. Так жителей Великобритании попытался напугать генсек НАТО Марк Рютте, сообщает The Guardian.

«Если вы хотите сохранить британский язык и не переходить на русский в Лондоне, то вам нужно защищаться, и защищаться от России, которая сейчас производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все НАТО», — предупредил он.

9 июня Рютте также заявил, что страны альянса должны увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП, иначе им придется учить русский язык. Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, отвечая на вопрос, согласен ли он со словами генсека НАТО, по-русски сказал «нет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил о победе над Израилем

    Эндокринолог рассказала о лучшем времени для занятия спортом

    В России рабочие свинокомплекса спустились в заполненный отходами коллектор и не выжили

    Азиатская страна резко нарастила закупки российской водки

    Облачное хранилище Microsoft назвали черной дырой

    Путин высказался об обмене пленными с Украиной

    Из коммюнике НАТО исчезла Украина

    Эрдоган рассказал о своих планах по достижению мира между Россией и Украиной

    Генсек НАТО попытался напугать британцев переходом на русский язык

    Раскрыто число удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости