Генсека НАТО загнали в ловушку вопросом про Росссию

Рютте не смог ответить на вопрос про нападение России на НАТО в следующие 5 лет

Вопрос журналиста к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о том, почему он полагает, что Россия планирует нападение на альянс в следующие пять лет, загнал его в ловушку. Политик не смог ответить, стенограмму его выступления разместили на сайте организации.

«Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — рассуждал генсек.