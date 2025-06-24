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03:38, 24 июня 2025Мир

Генсека НАТО загнали в ловушку вопросом про Росссию

Рютте не смог ответить на вопрос про нападение России на НАТО в следующие 5 лет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Вопрос журналиста к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о том, почему он полагает, что Россия планирует нападение на альянс в следующие пять лет, загнал его в ловушку. Политик не смог ответить, стенограмму его выступления разместили на сайте организации.

«Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — рассуждал генсек.

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