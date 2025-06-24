Глава еще одного региона России сообщил о перехвате украинского дрона

Губернатор Гусев: Украинский дрон сбит над Воронежской областью

Украинский дрон сбит над Воронежской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

По предварительным данным, в результате перехвата дрона никто не пострадал, разрушений также нет. При этом опасность атаки беспилотников сохраняется, отметил губернатор.

По данным Минобороны России, в ночь на 24 июня украинские войска выпустили по российским регионам 20 беспилотников. Два из них были сбиты в Московской области – после попадания летательного аппарата загорелся многоквартирный жилой дом в подмосковном Красногорске.