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08:06, 24 июня 2025Россия

Глава еще одного региона России сообщил о перехвате украинского дрона

Губернатор Гусев: Украинский дрон сбит над Воронежской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинский дрон сбит над Воронежской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

По предварительным данным, в результате перехвата дрона никто не пострадал, разрушений также нет. При этом опасность атаки беспилотников сохраняется, отметил губернатор.

По данным Минобороны России, в ночь на 24 июня украинские войска выпустили по российским регионам 20 беспилотников. Два из них были сбиты в Московской области – после попадания летательного аппарата загорелся многоквартирный жилой дом в подмосковном Красногорске.

ЖЗЛ
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