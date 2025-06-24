Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:33, 24 июня 2025Мир

Глава Еврокомиссии оценила оборонный потенциал Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Украину родиной необычайных инноваций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) интегрирует оборонную промышленность с Украиной так, как если бы страна была в ЕС. Об этом в соцсети X заявил глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Это хорошо для Киева. И так же хорошо для Европы, поскольку Украина теперь является родиной необычайных инноваций», — оценила глава ЕК оборонный потенциал страны.

Ранее фон дер Ляйен высказала мнение, что Европейский союз должен ускорить процесс вступления Украины в объединение. По ее словам, Евросоюз работает над тем, чтобы «открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году».

Также Европейская комиссия выступила с официальным предложением интегрировать Украину в зону роуминга ЕС. Предполагается, что интеграция начнет действовать с января 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите к врачу, который всю учебу рожал?» Медики выступили против выплат студенткам за беременность. Чего они опасаются?

    Российским пловцам назвали условия для общения с прессой на чемпионате мира

    Минкульт отсудил у создателей «Вия» 72 миллиона

    Зеленский раскрыл подробности встречи с генсеком НАТО

    Части россиян пообещали 35-градусную жару

    В России допустили наличие «Орешника» в каждой общевойсковой армии

    В России захотели запретить продажу садовых участков отдельно от построек

    В Госдуме предложили новое условие для выдворения из России семей мигрантов

    Туриста с остановкой сердца реанимировали в течение часа на пляже в Сочи и спасли

    Глава водоканала российского региона попался на разглашении государственной тайны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости