Глава Еврокомиссии оценила оборонный потенциал Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Украину родиной необычайных инноваций

Евросоюз (ЕС) интегрирует оборонную промышленность с Украиной так, как если бы страна была в ЕС. Об этом в соцсети X заявил глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Это хорошо для Киева. И так же хорошо для Европы, поскольку Украина теперь является родиной необычайных инноваций», — оценила глава ЕК оборонный потенциал страны.

Ранее фон дер Ляйен высказала мнение, что Европейский союз должен ускорить процесс вступления Украины в объединение. По ее словам, Евросоюз работает над тем, чтобы «открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году».

Также Европейская комиссия выступила с официальным предложением интегрировать Украину в зону роуминга ЕС. Предполагается, что интеграция начнет действовать с января 2026 года.