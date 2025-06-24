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14:58, 24 июня 2025Интернет и СМИ

Госдума приняла закон о запрете на ограничение установки RuStore на устройствах Apple

Госдума приняла закон, запрещающий Apple ограничивать установку магазина RuStore
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: r.classen / Shutterstock / Fotodom  

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, запрещающий Apple ограничивать установку российского магазина приложений RuStore на устройства. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что производители устройств не должны запрещать предустановку российских приложений, список которых устанавливает правительство, в том числе и RuStore. Кроме того, иностранные компании не должны препятствовать тому, чтобы российские пользователи загружали приложения из RuStore, ограничивать их использование, а также мешать оплате в российском магазине приложений.

Если эти требования не будут выполнены, подчеркивается в законопроекте, то это будет считаться недостатками товара. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В пояснительной записке к документу уточняется, что некоторые производители устройств, в том числе Apple, на уровне лицензионных соглашений ограничивают возможность устанавливать приложения из независимых источников, в частности, из RuStore.

В ноябре 2024 года заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, что российские власти ведут переговоры с Apple о том, чтобы на устройства можно было устанавливать RuStore. Депутат подчеркнул, что американская корпорация уважительно относится к российскому законодательству.

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