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17:11, 24 июня 2025Россия

Госдума увеличила один штраф для автомобилистов в 20 раз

В ГД одобрили увеличение штрафа за отказ остановить машину по требованию полиции
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Госдума в третьем окончательном чтении одобрила увеличение одного штрафа для автомобилистов. Речь идет об отказе остановить машину по требованию полиции, передает ТАСС.

На сегодняшний день за невыполнение требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Теперь же штраф возрастет практически в 20 раз — до 7-10 тысяч рублей.

Как следует из текста законопроекта, при повторном нарушении водителей будут также лишать водительских прав на срок до полугода.

Ранее Госдума приняла закон о расширении возможностей ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав. В частности, отозвать документ смогут, если в ходе внеочередного медосмотра будут обнаружены противопоказания к вождению.

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