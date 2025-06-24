Госдума расширила полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

Госдума приняла закон о расширении полномочий ГИБДД по отзыву водительских прав

Государственная Дума России приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о расширении возможностей ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав. Трансляция заседания нижней палаты парламента ведется на сайте законодательного органа.

Теперь ГИБДД сможет аннулировать водительские права в случае, если в ходе внеочередного медосмотра будут обнаружены противопоказания к вождению. Новый закон также подразумевает, что водителя могут отправить на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре.

«Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование», — следует из текста закона. Документ также предполагает, что неявка на медосмотр станет причиной аннулирования прав.

Согласно действующим нормам, водители обязаны проходить медосмотры с разной периодичностью в зависимости от типа их транспортного средства и условий работы. Раз в 10 лет это нужно делать при получении или продлении водительского удостоверения, раз в два года для периодических медосмотров. Для некоторых категорий водителей — например тех, кто перевозит пассажиров или опасные грузы — предусмотрены ежедневные медосмотры перед и после рейсов.

Расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав в Госдуме предложили в мае. Тогда же комитет Госдумы по транспорту уже провел предварительное обсуждение законопроекта.