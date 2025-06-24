Губернатор сообщил о пострадавшем после отражения атаки ВСУ в Приволжье

Саратовский губернатор Бусаргин сообщил о пострадавшем после отражения атаки ВСУ

В Саратовской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор приволжского региона Роман Бусаргин в Telegram.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в нескольких районах. Сейчас на местах работают оперативные службы. «Есть один пострадавший, медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Бусаргин.

Информацию о возможных разрушениях чиновник не привел.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении новых атак ВСУ в шести регионах. Так, с 13:00 по 16:05 по московскому времени семь украинских дронов сбили в Воронежской области, пять — в Ульяновской, по два — в Пензенской и Курской, по одному — в Белгородской и Саратовской.