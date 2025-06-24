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17:04, 24 июня 2025Россия

Появились подробности о новых атаках ВСУ на регионы России

МО России: ВСУ выпустили по шести регионам России еще 18 беспилотников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 13:00 по 16:05 по московскому времени выпустили по шести регионам России еще 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти подробности новых атак ВСУ появились в сообщении российского Минобороны в Telegram.

По информации оборонного ведомства, все беспилотники были сбиты или перехвачены. Больше всего БПЛА — семь единиц — было выпущено по Воронежской области. Еще пять перехватили над Ульяновской областью, по два — над Пензенской и Курской областями.

Также по одному БПЛА было сбито над Белгородской и Саратовской областями.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по России ракету «Нептун». Ракета также была сбита системой противовоздушной обороны.

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