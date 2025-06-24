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08:47, 24 июня 2025Силовые структуры

Хакеров REvil признали виновными и освободили из-под стражи

Хакеров REvil признали виновными и освободили из-под стражи в Петербурге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными еще четырех участников хакерской группировки REvil. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Осужденным зачли срок заключения в СИЗО и отпустили на свободу. Хакеров признали виновными в кардинге (часть 2 статьи 187 УК РФ) и распространении вредоносного софта (статья 273 УК РФ).

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в отношении участников хакерской группировки REvil 30 декабря 2021 года. В апреле 2022 года сообщалось, что в результате 26 обысков у фигурантов дела было изъято 300 миллионов рублей, почти один миллион долларов и более одного миллиона евро, а также флеш-накопитель с примерно 20 биткоинами.

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