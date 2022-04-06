Замглавы МВД сообщил об изъятии у хакеров REvil сотен миллионов рублей и валюты

МВД изъяло у хакеров REvil 300 миллионов рублей, миллион долларов, евро и 20 биткоинов

Заместитель министра внутренних дел России — начальник Следственного департамента МВД Сергей Лебедев раскрыл ход расследования уголовного дела в отношении участников хакерской группировки REvil, которые были задержаны после обращения США по подозрению в совершении преступлений в сфере компьютерных технологий. В интервью «Интерфаксу» он сообщил о проведении более 50 допросов.

В рамках дела назначены 16 технико-криминалистических и компьютерных судебных экспертиз. В результате 26 обысков у фигурантов дела изъято 300 миллионов рублей, почти один миллион долларов и более одного миллиона евро, а также флэш-накопитель с примерно 20 биткоинами.

Лебедев напомнил, что спецоперация ФСБ по пресечению деятельности хакерской группы была проведена после обращения компетентных органов США за помощью в расследований хищений средств американцев и их компаний, однако теперь иностранные партнеры не спешат с предоставлением необходимой информации, которая позволила бы привлечь виновных к ответственности и восстановить нарушенные права своих же граждан, указал замглавы российского ведомства.

С января восемь предполагаемых хакеров находятся в СИЗО по решению Тверского суда Москвы, который их арестовал. Им предъявлены обвинения в использовании электронных средств для неправомерного перевода денежных средств.

По версии ФСБ, хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого похищали деньги с банковских счетов иностранных граждан.