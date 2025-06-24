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17:17, 24 июня 2025Экономика

Импортное оружие оказалось вредным для экономики Евросоюза

Bloomberg: ЕС упустит огромные возможности, покупая оружие за рубежом
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Если Европейский союз, выделив триллионы евро на оборонные расходы, продолжит покупать оружие в других странах, вместо того чтобы делать свое, то он упустит огромные возможности. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Расчеты, проведенные Bloomberg Economics, показали, что любые экономические выгоды будут потеряны, если страны ЕС не изменят способ инвестирования в вооруженные силы, а также не будут разрабатывать и производить оружие. Однако если все будет идти, как раньше, то колоссальные траты на оборонку обеспечат лишь мимолетный рост экономики, который сойдет на нет в течение трех лет.

Речь идет о том, что деньги европейских налогоплательщиков могут просто утечь из экономики, если государства Евросоюза ограничатся простой закупкой военного оборудования за границей, не инвестируя в собственные исследования и разработки.

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Как известно, уступая требованиям Вашингтона, европейцы должны довести военные расходы не менее чем до 3,5 процента от валового внутреннего продукта. Например, Германии придется потратить дополнительно 689 миллиардов евро до 2035 года. Италии и Франции потребуются больше 400 миллиардов. Это означает серьезную нагрузку на финансовые системы этих стран.

Издание напомнило о словах руководителя Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая заявила, что государственные инвестиции в оборону и инфраструктуру будут все больше поддерживать рост в среднесрочной перспективе. Однако расчеты Bloomberg Economics говорят, что влияние этих трат окажется незначительным. Каждая из четырех крупнейших экономик еврозоны получит лишь незначительную прибавку к темпам экономического роста: 0,1-0,2 процентных пункта. Более стремительных темпов ЕС добьется, если перестанет направлять большую часть оборонных расходов на персонал, техническое обслуживание и оборудование, оставляя на исследования и разработки только четыре процента.

Ранее издание Politico спрогнозировало, что наращивание оборонных расходов может привести к заметному увеличению госдолга стран ЕС. Однако местные ВВП большой пользы не ощутят.

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