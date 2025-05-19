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11:05, 19 мая 2025Экономика

Европе назвали последствие роста оборонных расходов

Politico: Рост оборонных расходов может обернуться для ЕС увеличением госдолга
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Резкое наращивание оборонных расходов может привести к заметному увеличению госдолга стран Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает европейское издание Politico.

В публикации отмечается, что подобная стратегия придаст региональной экономике краткосрочный импульс. Однако подобная динамика вряд ли сохранится продолжительный период времени. Наращивание производства военных снарядов, танков, гаубиц, мин и других видов вооружений и военной техники не принесет местному ВВП ощутимой пользы.

Подобная продукция фактически не нужна в мирное время, а во время конфликтов ее может уничтожить противник. «От мин, которые просто лежат в земле, или гаубиц, хранящихся в казармах, нет никакого долгосрочного прироста производительности», — поясняется в материале. В то же время планы перевооружения европейских стран будут финансироваться в основном за счет госдолга. При таком раскладе, подчеркивают эксперты, объем долговых обязательств региона продолжит расти. «Это представляет собой проблему», — резюмируется в статье.

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В конце апреля 2025 года Еврокомиссия (ЕК) представила план перевооружения ЕС. Суммарный объем вложений в масштабную программу европейские чиновники оценили в 800 миллиардов евро. Новая стратегия властей ЕС, в частности, подразумевает наращивание военной инфраструктуры и техники на восточных границах НАТО, строительство новых оборонных предприятий, внедрение искусственного интеллекта в армию, развитие современных систем БПЛА и создание общеевропейского рынка вооружений.

Руководитель группы глобализации военно-экономических процессов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Марианна Евтодьева предупредила, что справиться с поставленной задачей без дополнительных заимствований региональным властям будет крайне трудно. Тем более с учетом растущих разногласий с США по поводу требований к военным расходам. В результате странам ЕС с большой долей вероятности придется снять ограничения на потолок государственного долга и брать многомиллиардные кредиты ради перевооружения своих армий, считает аналитик.

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