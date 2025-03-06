В Москве оценили заявления президента Франции Эммануэля Макрона, объявившего Россию угрозой для Европы и поднявшего вопрос о ядерном оружии. Российская сторона жестко раскритиковала французского лидера, назвав его слова подлостью.
Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России и лицемерие по отношению к Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что Макрон хочет помешать усилению позиций американского президента Дональда Трампа и не допустить мирные переговоры Москвы и Вашингтона по Украине.
Сенатор Константин Косачев придерживается мнения, что Макрон маниакально пытается навязать миру ложную концепцию происходящего, а именно, что «русские идут». Глава Франции, считает сенатор, ищет объяснение своих проблем во внешних причинах, главная из которой — Россия, однако из-за этого все больше отдаляется от наследия генерала Шарля де Голля.
Медведев спрогнозировал исчезновение Макрона и заявил, что его «не спохватятся»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова решила сыронизировать над словами Макрона, отметив, что теперь ему есть чем помериться с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Теперь оказалось, что "самая мощная" армия в Европе у Эммануэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — высказалась она.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что президентский срок Макрона закончится в мае 2027 года, после чего «он исчезнет навсегда и его не спохватятся». По мнению Медведева, действующий глава Франции не представляет большой угрозы.
Макрону пророчат судьбу Наполеона
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, в свою очередь, предостерег президента Франции от того, что он рискует повторить судьбу императора Франции Наполеона Бонапарта.
Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает
О судьбе знаменитого французского полководца напомнил и военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань. Он также допустил, что Макрон захотел поиграть в Наполеона и взяться за строительство «милитаризированной объединенной Европы под своим личным руководством». Украину же военкор назвал просто поводом. «Как вообще у взрослого, который как-то дожил до возраста президента Франции может быть такая степень наивности и внушаемости?» — задался вопросом он.
Соотечественник Макрона выделил иные угрозы для Франции, России среди них не оказалось
Президент Франции выступил с обращением к своему народу и рассказал, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Как указал Макрон, Париж имеет особый статус в европейской обороне. Он заверил, что в любом случае решение в отношении ядерного сдерживания «всегда было и будет в руках президента». Глава страны уточнил, что намерен «провести стратегические дебаты по защите силами ядерного сдерживания европейских союзников».
Говоря о России, он назвал ее угрозой для своей страны. «Под угрозой находится и наша безопасность», — заявил Макрон. Также он указал, что миру на Украине будет способствовать размещение европейских сил на территории страны, а будущее Европы не может быть определено в Москве или Вашингтоне.
Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, комментируя выступление Макрона, подчеркнул, что угрозой для его страны является далеко не Россия, а крах экономики в попытки увеличить расходы на оборону. «Это [угроза для Франции] банкротство страны, потеря рабочих мест», — указал политик, добавив, что в стране также процветает наркоторговля, нелегальная миграция и терроризм.
По его мнению, Украину следует демилитаризировать, как того хотел еще экс-президент Франции Жак Ширак. Он отметил, что не следует пытаться мешать тем, кто стремится к миру.