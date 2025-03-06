«Он исчезнет навсегда в мае 2027 года». Макрон назвал Россию угрозой для Европы. Что на это ему ответили в Москве?

Рогов назвал подлостью заявление Макрона об угрозе России для Европы

В Москве оценили заявления президента Франции Эммануэля Макрона, объявившего Россию угрозой для Европы и поднявшего вопрос о ядерном оружии. Российская сторона жестко раскритиковала французского лидера, назвав его слова подлостью.

Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России и лицемерие по отношению к Украине Владимир Рогов председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что Макрон хочет помешать усилению позиций американского президента Дональда Трампа и не допустить мирные переговоры Москвы и Вашингтона по Украине.

Владимир Рогов . Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сенатор Константин Косачев придерживается мнения, что Макрон маниакально пытается навязать миру ложную концепцию происходящего, а именно, что «русские идут». Глава Франции, считает сенатор, ищет объяснение своих проблем во внешних причинах, главная из которой — Россия, однако из-за этого все больше отдаляется от наследия генерала Шарля де Голля.

Медведев спрогнозировал исчезновение Макрона и заявил, что его «не спохватятся»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова решила сыронизировать над словами Макрона, отметив, что теперь ему есть чем помериться с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Теперь оказалось, что "самая мощная" армия в Европе у Эммануэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — высказалась она.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что президентский срок Макрона закончится в мае 2027 года, после чего «он исчезнет навсегда и его не спохватятся». По мнению Медведева, действующий глава Франции не представляет большой угрозы.

Макрону пророчат судьбу Наполеона

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, в свою очередь, предостерег президента Франции от того, что он рискует повторить судьбу императора Франции Наполеона Бонапарта.

Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает Леонид Ивлев генерал-майор запаса

Леонид Ивлев . Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

О судьбе знаменитого французского полководца напомнил и военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань. Он также допустил, что Макрон захотел поиграть в Наполеона и взяться за строительство «милитаризированной объединенной Европы под своим личным руководством». Украину же военкор назвал просто поводом. «Как вообще у взрослого, который как-то дожил до возраста президента Франции может быть такая степень наивности и внушаемости?» — задался вопросом он.

Соотечественник Макрона выделил иные угрозы для Франции, России среди них не оказалось

Президент Франции выступил с обращением к своему народу и рассказал, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Как указал Макрон, Париж имеет особый статус в европейской обороне. Он заверил, что в любом случае решение в отношении ядерного сдерживания «всегда было и будет в руках президента». Глава страны уточнил, что намерен «провести стратегические дебаты по защите силами ядерного сдерживания европейских союзников».

Говоря о России, он назвал ее угрозой для своей страны. «Под угрозой находится и наша безопасность», — заявил Макрон. Также он указал, что миру на Украине будет способствовать размещение европейских сил на территории страны, а будущее Европы не может быть определено в Москве или Вашингтоне.

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, комментируя выступление Макрона, подчеркнул, что угрозой для его страны является далеко не Россия, а крах экономики в попытки увеличить расходы на оборону. «Это [угроза для Франции] банкротство страны, потеря рабочих мест», — указал политик, добавив, что в стране также процветает наркоторговля, нелегальная миграция и терроризм.

По его мнению, Украину следует демилитаризировать, как того хотел еще экс-президент Франции Жак Ширак. Он отметил, что не следует пытаться мешать тем, кто стремится к миру.