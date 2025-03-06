Захарова прокомментировала обращение Макрона к нации

Захарова: Макрону и Зеленскому нужно найти общее занятие по измерению

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации. По ее мнению, политику вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским нужно найти «общее занятие».

«Теперь оказалось, что "самая мощная" армия в Европе у Эммануэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — говорится в публикации.

В своем обращении Макрон заявил, что «российская угроза» существует. По его словам, под угрозой находится и безопасность Европы. Политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей», отвергнув мир на Украине под «российским диктатом».