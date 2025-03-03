«Лжец и враг». В России высказались о плане Макрона по перемирию на Украине

Марков: Москва не примет никакие предложения президента Франции Макрона

В России жестко раскритиковали предложенные европейскими странами инициативы по Украине. В частности, российский политолог Сергей Марков заявил, что Москва не примет никаких предложений, выдвинутых президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Совместный план Франции и Великобритании состоит из двух частей. Первая заключается в месячном моратории на обстрелы, вторая предполагает ввод европейских миротворцев на территорию Украины

По мнению Маркова, Москва не станет прислушиваться к лидеру Франции, так как для российской стороны он является «врагом». Эксперт предположил, что подобные предложения сейчас исходят лишь потому, что «у врага кончаются патроны и поэтому он просит перемирие — чтобы начать воевать сильнее».

Выдвинул план Макрон, а это лидер "партии войны". Никаких его идей Россия сейчас не примет, потому что Макрон лжец и враг Сергей Марков политолог

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Перемирие позволит разрешить вопрос дальнейшей поддержки Киева европейскими союзниками

Как считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, план европейских партнеров Киева является профанацией и попыткой затянуть время для разрешения споров о дальнейшей поддержке Украины.

«Во-первых, они говорят о перемирии везде, кроме наземной операции. Единственное, чем сейчас сопротивляется Украина, — это использование дронов, то есть воздушного пространства. Если они говорят о приостановке воздушной операции, то украинская армия станет совершенно беспомощной», — подчеркнул он.

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Говоря о введении миротворцев, он отметил, что здесь речь идет о подключении наемников. «Миротворцы вводятся только с санкции Совета Безопасности ООН и с согласия обеих сторон конфликта. Одной из сторон конфликта является Россия, а мы уже заявляли, что никаких миротворцев в состоянии военного конфликта на Украине мы не потерпим», — резюмировал он.

Аналогичного мнения придерживается и депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он отметил, что предложение Макрона — не что иное, как уловка, которая позволит «выиграть время, чтобы наладить новые каналы поставки оружия на Украину и перегруппировать украинские войска». Депутат подчеркнул, что такие предложения нацелены только на продолжение конфликта.

Свой «мирный» план предложила еще одна страна

Макрон раскрыл детали совместно подготовленного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана. Инициатива на месяц предполагает перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры. При этом речь не идет о ситуации на земле, так как в силу протяженности линии фронта контролировать ее затруднительно.

На втором этапе плана на Украину будут отправлены миротворцы. Затем, согласно плану, ожидается подписание мира. При этом Макрон рассчитывает на поддержку своим американским коллегой данных предложений и желает, чтобы тот наладил отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Позже свой план предложил и президент Финляндии Александер Стубб. В него входят три этапа: «большая поддержка Украины, более жесткие санкции против России и использование замороженных активов». Стубб также указал, что все это должно сочетаться с договоренностями в сфере безопасности, где Европа поддерживает Украину, а американская сторона обеспечивают поддержку.