В Госдуме назвали план Макрона о перемирии уловкой ради одной цели

Депутат Шеремет назвал план Макрона о перемирии уловкой ради выигрыша времени

План президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию ситуации на Украине — уловка, чтобы выиграть время, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Цель Парижа он озвучил в беседе с -РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал информацию о том, что Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подготовили план по Украине. Макрон и Стармер предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

«Такие полумеры абсолютно неприемлемы и неинтересны. Все это политическая хитрость и уловка Макрона, целью которой является желание выиграть время, чтобы наладить новые каналы поставки оружия на Украину и перегруппировать украинские войска», — считает депутат.

Он добавил, что Лондон и Париж настроены не на урегулирование, а на разжигание военного конфликта на Украине. Сам же Макрон, по убеждению Шеремета, не способен реализовывать какие-либо мирные переговоры.

План урегулирования по Украине предложили и в Финляндии. Президент страны Александер Стубб озвучил трехэтапный план, который включает в себя «большую поддержку Украины, более жесткие санкции против России и использование замороженных активов».