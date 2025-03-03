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04:18, 3 марта 2025Мир

В Финляндии предложили трехэтапный план для достижения мира на Украине

Глава Финляндии Стубб предложил трехэтапный план для достижения мира в Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Президент Финляндии Александер Стубб предложил трехэтапный план по достижению мира. При нем Украина изначально должна быть переведена в «сильную позицию», пишет Obozrevatel.ua.

«Этот план включает большую поддержку Украины, более жесткие санкции против России и использование замороженных активов», — подчеркнул политик. При этом план должен сочетаться с договоренностями в сфере безопасности, где Европа поддерживает Украину, а США обеспечивают поддержку, добавил Стубб.

По его словам, только по этим шагам должно идти прекращение огня, а потом уже мирные переговоры.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу между руководством Соединенных Штатов и стран Евросоюза по вопросу конфликта на Украине. До этого СМИ написали, что британский премьер Кир Стармер и французский глава Эммануэль Макрон решили повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Они хотят отговорить Вашингтон от разработанного плана мирных переговоров с Москвой.

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