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16:40, 2 марта 2025Мир

В Италии предложили провести встречу между США и ЕС по Украине

Премьер Италии Мелони предложила провести встречу США и ЕС по Украине
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Премьер Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу между руководством США и стран Евросоюза по вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Мелони заявила в эфире Rainews24 на встрече в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, что разделяться им нельзя, чтобы не становиться слабее. Она напомнила, что все они стремятся к одному: справедливому и прочному миру на Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на саммит в Лондоне по Украине. Стармер заявил, что важная встреча с мировыми лидерами будет посвящена мирному плану.

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