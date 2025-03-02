В Италии предложили провести встречу между США и ЕС по Украине

Премьер Италии Мелони предложила провести встречу США и ЕС по Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу между руководством США и стран Евросоюза по вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Мелони заявила в эфире Rainews24 на встрече в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, что разделяться им нельзя, чтобы не становиться слабее. Она напомнила, что все они стремятся к одному: справедливому и прочному миру на Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на саммит в Лондоне по Украине. Стармер заявил, что важная встреча с мировыми лидерами будет посвящена мирному плану.