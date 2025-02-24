Раскрыт план Макрона и Стармера против России

Times: Макрон и Стармер хотят отговорить Трампа от двусторонних переговоров с РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон решили действовать вместе, чтобы повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Они хотят отговорить Вашингтон от разработанного плана мирных переговоров с Москвой, пишет The Times, ссылаясь на собственные источники.

Неназванные высокопоставленные чиновники раскрыли изданию, что Стармер и Макрон попытаются убедить Трампа прекратить двусторонник переговоры с РФ, за это Евросоюз возьмет на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины.

«Кир Стармер и президент Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с президентом Трампом на этой неделе», — уточняется в статье.

Ранее Макрон заявил, что намерен призвать главу Белого дома Дональда Трампа «не быть слабым» в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Он добавил, что Париж рассматривает возможность предоставления Киеву гарантий безопасности.