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06:39, 24 февраля 2025Мир

Раскрыт план Макрона и Стармера против России

Times: Макрон и Стармер хотят отговорить Трампа от двусторонних переговоров с РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mohammed Badra / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон решили действовать вместе, чтобы повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Они хотят отговорить Вашингтон от разработанного плана мирных переговоров с Москвой, пишет The Times, ссылаясь на собственные источники.

Неназванные высокопоставленные чиновники раскрыли изданию, что Стармер и Макрон попытаются убедить Трампа прекратить двусторонник переговоры с РФ, за это Евросоюз возьмет на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины.

«Кир Стармер и президент Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с президентом Трампом на этой неделе», — уточняется в статье.

Ранее Макрон заявил, что намерен призвать главу Белого дома Дональда Трампа «не быть слабым» в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Он добавил, что Париж рассматривает возможность предоставления Киеву гарантий безопасности.

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