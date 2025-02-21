Макрон раскрыл свое послание Трампу о Путине

Макрон заявил, что намерен призвать Трампа не быть слабым с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен призвать главу Белого дома Дональда Трампа «не быть слабым» в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Слова политика передает телеканал France 24.

«Я намерен сказать Трампу: "Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не в вашей натуре, это не ваша отличительная черта и это не в ваших интересах», — заявил глава государства.

По словам Макрона, Франция не планирует направлять военный контингент на Украину «уже завтра», но он отметил, что Париж рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Киеву после заключения возможного мирного соглашения с Россией.

19 февраля Путин заявил, что удивлен сдержанной реакцией Трампа на хамство европейских союзников США. По его словам, американский лидер ведет себя достаточно интеллигентно в их отношении.