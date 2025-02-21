Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:17, 21 февраля 2025Мир

Макрон раскрыл свое послание Трампу о Путине

Макрон заявил, что намерен призвать Трампа не быть слабым с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен призвать главу Белого дома Дональда Трампа «не быть слабым» в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Слова политика передает телеканал France 24.

«Я намерен сказать Трампу: "Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не в вашей натуре, это не ваша отличительная черта и это не в ваших интересах», — заявил глава государства.

По словам Макрона, Франция не планирует направлять военный контингент на Украину «уже завтра», но он отметил, что Париж рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Киеву после заключения возможного мирного соглашения с Россией.

19 февраля Путин заявил, что удивлен сдержанной реакцией Трампа на хамство европейских союзников США. По его словам, американский лидер ведет себя достаточно интеллигентно в их отношении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России появился новый бренд автомобилей, их начнут выпускать уже в 2025 году. Как они выглядят и что о них известно?

      Малкин пояснил слова о нежелании завершать карьеру в России

      Врач перечислила противопоказания к ношению контактных линз

      Студентов университета имени Путина посадили на транспорт несовершеннолетнего Кадырова

      Стало известно о бегстве ВСУ из Пятихаток после наступления российских войск

      Россияне издевались над студентками на автомойке и были отпущены

      В Германии призвали Украину не подчиняться «брюссельскому монстру»

      Шансы ультраправых попасть в правительство Германии оценили

      Лидера «Би-2» уличили во лжи о российском жилье

      В России введут новую меру для защиты от мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше