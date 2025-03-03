В Великобритании высказались о роли России на переговорах по Украине. Стармер заявил, что Москва не должна диктовать условия мира

Стармер: У Москвы не получится диктовать свои условия мира на Украине

В Великобритании высказались о роли России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам британского премьер-министра Кира Стармера, Москва не может диктовать свои условия в этом вопросе.

При этом он не исключает участия России в соглашении. Такое заявление было сделано по итогам встречи западных союзников Киева, прошедшей без участия США в Соединенном Королевстве с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Участвовать Россия, конечно, должна, но мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению, иначе мы вообще не добьемся никакого прогресса

Кир Стармер премьер-министр Великобритании

Фото: Julian Simmonds / Reuters

Европа хочет отправить миротворцев на Украину и заручиться поддержкой США

По итогам встречи Стармер также заявил, что Европа должна сыграть свою роль в урегулировании конфликта и Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию. Он утончил, что Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Киевом над планом прекращения боевых действий, а затем обсудят его с США.

Как позже написало агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, вскоре лидеру США Дональду Трампу будет представлен проект «Европа-плюс». Британия и Франция расскажут о том, что группа стран будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности. При этом государства-участники данной программы не являются членами Европейского союза, уточняется в материале. Журналисты рассказали, что среди таковых числится Канада.

Европейские страны намереваются заручиться поддержкой американского лидера в данном вопросе, несмотря на разногласия в путях решения конфликта. Как указано в статье, Париж и Лондон стремятся создать то, что Стармер назвал «коалицией желающих» участвовать в миротворческих силах и помочь убедить Киев в прочности любого мира.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В России же идеи европейских лидеров о введении миротворческого контингента на Украину назвали наглостью. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что это прямой путь к продолжению военный действий.

Зеленский не хочет идти на уступки ради мира

После лондонского саммита Зеленский сообщил, что не рассматривает вариант согласиться на территориальные уступки ради мира. Он пояснил, что республика не готова отдать свои земли, чтобы прекратить огонь.

Украинский лидер считает, что завершение конфликта не на условиях Киева будет временным, так как «люди захотят восстановить справедливость». «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — добавил он.

Зеленский также отказывается подписывать соглашение о прекращении огня, пока Киев не получит «надежных гарантий безопасности».

Вместе с этим в Белом доме задумались о прекращении военной помощи Украине, что может внести коррективы в планы Зеленского. Так, Трамп уже 3 марта встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть данный вопрос и принять ряд мер в отношении Украины. Уточняется, что обсуждения могут коснуться также поставок боеприпасов и оборудования, одобренных и оплаченных еще администрацией экс-президента Джо Байдена.

Кроме того, после неудачной встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне некоторые помощники президента США захотели отставки его украинского коллеги. При этом на данный момент сам глава Белого дома придерживается менее жестких взглядов. Также стало известно, что подготовка к встрече Путина и Трампа начала идти более ускоренными темпами после посещения Зеленским США и ссоры в Овальном кабинете.