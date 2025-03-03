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09:05, 3 марта 2025Мир

Трамп рассмотрит прекращение военной помощи Украине

NYT: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп 3 марта встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Украины. Речь может пойти и о прекращении военной помощи, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на истоники.

«В понедельник Трамп встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины», — передает издание слова представителя администрации Трампа.

Чиновник рассказал, что возможные меры включают приостановку или полную отмену военной помощи Киеву. Это будет касаться также поставок боеприпасов и оборудования, одобренных и оплаченных еще администрацией экс-президента Джо Байдена.

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