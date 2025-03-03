Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:22, 3 марта 2025Мир

Трампу расскажут о «Европе-плюс»

Bloomberg: Британия и Франция представят Трампу группу стран «Европа-плюс»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Британия и Франция в ближайшие дни представят президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«Два давних союзника США [Британия и Франция] намерены в ближайшие дни представить Трампу группу "Европа-плюс", включающую государства, не входящие в ЕС, в том числе, возможно, Канаду», — передают источники.

Как отмечает агентство, таким образом европейские страны намереваются заручиться поддержкой американского лидера.

Отмечается, что Париж и Лондон стремятся создать то, что премьер-министр Британии Кир Стармер назвал «коалицией желающих» участвовать миротворческих силах и помочь убедить Киев в прочности любого мира.

Ранее Стармер заявил, что Россия не должна диктовать условия мира на Украине. По его словам, в противном случае нельзя будет добиться никакого прогресса в процессе урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие прекращения огня

      Ряду российских регионов пообещали десятиградусное тепло

      Россиян предостерегли от работы дома

      Неожиданное поведение жены Юры Борисова на «Оскаре» попало на видео

      Арсенал готовившего взрывы в подмосковной синагоге и московском метро попал на видео

      Россиянина толкнули под троллейбус после конфликта на дороге

      Появилось новое видео с «ведущей в ад» дороги под Курском

      Фантомные метки разного цвета появились на радаре российского самолета

      Российские компании перестали справляться с обслуживанием кредитов

      Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше