Трампу расскажут о «Европе-плюс»

Bloomberg: Британия и Франция представят Трампу группу стран «Европа-плюс»

Британия и Франция в ближайшие дни представят президенту США Дональду Трампу группу стран «Европа-плюс», которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине для обеспечения гарантий безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«Два давних союзника США [Британия и Франция] намерены в ближайшие дни представить Трампу группу "Европа-плюс", включающую государства, не входящие в ЕС, в том числе, возможно, Канаду», — передают источники.

Как отмечает агентство, таким образом европейские страны намереваются заручиться поддержкой американского лидера.

Отмечается, что Париж и Лондон стремятся создать то, что премьер-министр Британии Кир Стармер назвал «коалицией желающих» участвовать миротворческих силах и помочь убедить Киев в прочности любого мира.

Ранее Стармер заявил, что Россия не должна диктовать условия мира на Украине. По его словам, в противном случае нельзя будет добиться никакого прогресса в процессе урегулирования конфликта.