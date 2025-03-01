«Катастрофа для Украины и триумф для России». Ссора Зеленского и Трампа в Белом доме потрясла мир. Что о ней говорят?

Мировые СМИ назвали перепалку Зеленского и Трампа катастрофой для Украины

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским завершилась крупным скандалом. В ходе переговоров американский политик назвал положение Украины на фронте тяжелым и предупредил собеседника, что тому придется идти на компромиссы по вопросу окончания вооруженного конфликта. В ответ Зеленский вступил в перепалку с Трампом, которая закончилась тем, что украинский лидер досрочно покинул Белый дом. Произошедшая ссора двух политиков взбудоражила весь мир: крупные иностранные СМИ назвали случившееся катастрофой. «Лента.ру» собрала наиболее яркие и интересные реакции зарубежной прессы.

NYT: Трампа задели слова Зеленского о Путине

Американская газета The New York Times (NYT) заявила, что Зеленский потерпел фиаско в Белом доме. Встреча с американским лидером и подписание соглашения по редкоземельным металлам «должны были стать моментом триумфа президента Украины, но вместо этого их переговоры вылились в оскорбления», указало издание.

В другой статье, опубликованной на сайте газеты, сообщается, что президента США в ходе разговора задели резкие слова украинского лидера о президенте России Владимире Путине: во время встречи Трамп встал его на защиту.

Трамп часто проявляет гнев на публике (особенно на митингах или в интервью), что редко делали другие президенты [CША]. (...) Но он никогда не казался таким разъяренным и воинственным по отношению к иностранному гостю Газета The New York Times

Bild: Конфликт Трампа и Зеленского имел наихудший результат

«Трамп выгнал Зеленского» — материал с таким заголовком вышел на сайте крупнейшей немецкой газеты Bild. «Беспрецедентный спор завершается наихудшим возможным результатом: Трамп выгоняет Зеленского, досрочно прекращает встречу, запланированная совместная пресс-конференция отменяется», — говорится в статье.

Газета подчеркнула, что такого политического скандала мир еще не видел. По мнению издания, американский президент унизил Зеленского на встрече.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Sky News: К Зеленскому обращались как к непослушному школьнику

Британский телеканал Sky News назвал ссору между Трампом и Зеленским «катастрофой для Украины и ее европейских союзников и триумфом для России». «Произошедший скандал — это не просто телевизионная драма, это гораздо серьезнее. Американская поддержка Украины имеет решающее значение, если Киев хочет противостоять Москве в конфликте», — говорится в материале.

Sky News считает, что Трамп в ходе перепалки обращался к Зеленскому как к непослушному школьнику. «Президент Украины, скрестив руки на груди, изо всех сил старался выразить свои мысли, но было очевидно, что он проигрывает битву», — отметил Sky News.

Le Figaro: Скандал может означать конец американской поддержки Украины

Встреча Зеленского и Трампа обернулась катастрофой для Украины. После бурного обмена мнениями в Овальном кабинете, в ходе которого Трамп обвинил президента Украины в неуважении к Соединенным Штатам, запланированная пресс-конференция была отменена, а соглашение о полезных ископаемых не было подписано Французская газета Le Figaro

Французская газета Le Figaro полагает, что перепалка политиков перед камерами может означать конец американской поддержки Украины. «Нескольких минут хватило, чтобы разрушить все надежды, возлагавшиеся на эту встречу. Визит президента Украины в Белый дом (...) должен был позволить ему получить гарантии безопасности от США в обмен на соглашение о доступе к минеральным ресурсам его страны», — объяснило издание.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Al Jazeera: Перепалка Трампа и Зеленского является историческим событием

Ссора Трампа и Зеленского в Белом доме является историческим событием, выразил мнение катарский телеканал Al Jazeera. СМИ также удивилось тому, что президент США пытается договориться о мире между Россией и Украиной, но при этом проявляет враждебность по отношению к украинцам.

Зеленский не хотел, чтобы ему читали лекции об украинской истории. Трамп и [вице-президент США Джей Ди] Вэнс не хотели ничего слышать от Зеленского, если только он не был благодарен за поддержку, которую оказали США Катарский телеканал Al Jazeera

Reuters: Президент США уже давно занимает враждебную позицию по отношению к Зеленскому

Международное агентство Reuters уверено, что вспышка гнева Трампа на встрече с украинским лидером не является внезапной. «Президент США уже давно занимает враждебную позицию по отношению к Зеленскому и Украине», — поясняется в статье.

По мнению агентства, конфликт политиков ознаменовал потенциальный поворотный момент в отношениях Вашингтона и Москвы. «Трамп перевернул с ног на голову десятилетиями строившуюся внешнюю политику США, когда публично встал на сторону российского лидера и заявил, что он верит в искренность желания президента Владимира Путина положить конец войне», — подчеркнуло СМИ.