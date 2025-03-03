Мораторий на обстрелы, потом миротворцы. Макрон раскрыл детали совместного с Великобританией плана по Украине

Макрон: план Франции и Британии предлагает месячное перемирие на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине.

Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее мораторий на обстрелы на один месяц. При этом не идет речь о ситуации на земле, поскольку в силу протяженности линии фронта контролировать ее затруднительно. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

В ближайшие недели европейских войск на территории Украины не будет. Вопрос в том, как использовать это время, чтобы достичь доступного перемирия, на переговоры по которому уйдет несколько недель, а затем, после подписания мира, последует развертывание сил Эммануэль Макрон президент Франции

Он также выразил уверенность в «деэскалации» между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Политик сообщил, что побеседовал с американским коллегой в пятницу и субботу, в ближайшие дни «нам должно удастся вновь наладить диалог», добавил Макрон.

В Великобритании озвучили пункты для достижения мира на Украине

Кир Стармер также озвучил пункты для достижения мира на Украине. По его мнению, для этого нужен европейский элемент с гарантиями безопасности.

По его мнению, чтобы гарантировать мир, нужны «сильная Украина», способная бороться в случае необходимости, а также сильная позиция для ведения переговоров, «европейский элемент с гарантиями безопасности», поддержка США.

Вы не можете заключить сделку, которая развалится, и именно это беспокоит Зеленского Кир Стармер премьер-министр Великобритании

Он не дал прямой ответ на вопрос, какой будет линия соприкосновения между Россией и Украиной, указав только: «Очевидно, это тема для обсуждения».

До этого британский премьер рассказал о разработке плана прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что разработка инициатив началась после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете.

Генсек НАТО призвал готовиться к перемирию на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал готовиться к прекращению огня на Украине. Он подчеркнул, что лидеры стран Европы объявили о готовности увеличить расходы на оборону.

Мы должны подготовиться к моменту объявления перемирия в Украине и охранять мир Марк Рютте генсек НАТО

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что участники саммита в Лондоне намерены продолжать оказывать военную помощь Украине и сохранять экономическое давление на Россию.

2 марта в центре британской столицы состоялся европейский саммит по Украине. На мероприятие прибыли лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции. Также на встрече присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский.

