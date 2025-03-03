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08:41, 3 марта 2025Мир

Стало известно о требовании помощников Трампа об отставке Зеленского как части сделки

Bloomberg: Некоторые помощники Трампа хотят отставки Зеленского как части сделки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Некоторые помощники президента США Дональда Трампа требуют отставки украинского лидера Владимира Зеленского как части любой сделки. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

По информации издания, сам глава Белого дома придерживается менее жестких взглядов, чем члены его команды. «Источник отметил, что некоторые помощники настаивают на отставке Зеленского как части любой сделки», — говорится в публикации.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения о ресурсах была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

Трамп также заявил, что Зеленский проявил неуважение к США и не готов к заключению мира. По его словам, он провел «содержательную» беседу с Зеленским. Трамп отметил, что в ходе спора он узнал многое из того, что невозможно было бы понять без «такого огня и давления».

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