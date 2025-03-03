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11:02, 3 марта 2025Россия

Спрогнозирован ответ России на инициативы Макрона по Украине

Политолог Марков: Россия не примет предложения президента Франции Макрона
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Justin Tallis / Reuters

Россия не примет инициатив, выдвинутых президентом Франции Эммануэлем Макроном. Такой ответ Москвы на предложения Макрона по Украине спрогнозировал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Как сообщалось ранее, президент Франции озвучил план, состоящий из двух частей. Первая — мораторий на обстрелы, вторая — ввод европейских миротворцев.

Эксперт предположил, что Россия не будет прислушиваться к предложению Макрона, так как сочтет, что инициатива направлена лишь на передышку в боевых действиях, чтобы Украина могла получить новые боеприпасы. Кроме того, Марков отметил, что французский лидер в принципе не рассматривается как человек, от которого могут исходить мирные инициативы.

«Выдвинул план Макрон, а это лидер "партии войны". Он него никаких идей Россия сейчас не примет, потому что Макрон лжец и враг», — написал политолог.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал план Макрона о перемирии уловкой ради одной цели.

ЖЗЛ
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