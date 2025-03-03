В России прокомментировали план Франции и Великобритании по Украине

Сенатор Джабаров: План Франции и Британии по Украине — попытка затянуть время

План Франции и Великобритании по урегулированию украинского конфликта — это попытка затянуть время для разрешения споров о дальнейшей поддержке Киева, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал предложение Парижа и Лондона о перемирии на месяц в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, введении миротворцев и подписании мира.

«Это профанация, а не план. Во-первых, они говорят о перемирии везде, кроме наземной операции. Единственное, чем сейчас сопротивляется Украина, — это использование дронов, то есть воздушного пространства. Если они говорят о приостановке воздушной операции, то украинская армия станет совершенно беспомощной. Потому что наши наземные силы значительно мощнее. Это глупость какая-то», — высказался Джабаров.

При этом сенатор заявил, что никакого перемирия в принципе быть не может.

Это специальная попытка еще раз затянуть время, чтобы разрешить споры, которые возникли в западном сообществе по поводу дальнейшей поддержки Украины Владимир Джабаров первый замглавы международного комитета Совета Федерации

«А что касается миротворцев, то это просто ввод не миротворцев, а ввод наемников в зону конфликта. Миротворцы вводятся только с санкции Совета Безопасности ООН и с согласия обеих сторон конфликта. Одной из сторон конфликта является Россия, а мы уже заявляли, что никаких миротворцев в состоянии военного конфликта на Украине мы не потерпим», — заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее мораторий на обстрелы на один месяц. При этом речь не идет о ситуации на земле, поскольку в силу протяженности линии фронта контролировать ее затруднительно.

На втором этапе плана на Украину будут введены миротворцы, а затем, после подписания мира, последует развертывание сил.

