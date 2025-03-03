Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:58, 3 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали план Франции и Великобритании по Украине

Сенатор Джабаров: План Франции и Британии по Украине — попытка затянуть время
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

План Франции и Великобритании по урегулированию украинского конфликта — это попытка затянуть время для разрешения споров о дальнейшей поддержке Киева, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал предложение Парижа и Лондона о перемирии на месяц в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, введении миротворцев и подписании мира.

«Это профанация, а не план. Во-первых, они говорят о перемирии везде, кроме наземной операции. Единственное, чем сейчас сопротивляется Украина, — это использование дронов, то есть воздушного пространства. Если они говорят о приостановке воздушной операции, то украинская армия станет совершенно беспомощной. Потому что наши наземные силы значительно мощнее. Это глупость какая-то», — высказался Джабаров.

При этом сенатор заявил, что никакого перемирия в принципе быть не может.

Это специальная попытка еще раз затянуть время, чтобы разрешить споры, которые возникли в западном сообществе по поводу дальнейшей поддержки Украины

Владимир Джабаровпервый замглавы международного комитета Совета Федерации

«А что касается миротворцев, то это просто ввод не миротворцев, а ввод наемников в зону конфликта. Миротворцы вводятся только с санкции Совета Безопасности ООН и с согласия обеих сторон конфликта. Одной из сторон конфликта является Россия, а мы уже заявляли, что никаких миротворцев в состоянии военного конфликта на Украине мы не потерпим», — заключил он.

Материалы по теме:
«Мы отошли от опасной черты» О чем договариваются Россия и США и почему Трамп называет Зеленского диктатором?
«Мы отошли от опасной черты»О чем договариваются Россия и США и почему Трамп называет Зеленского диктатором?
22 февраля 2025
Мораторий на обстрелы, потом миротворцы. Макрон раскрыл детали совместного с Великобританией плана по Украине
Мораторий на обстрелы, потом миротворцы. Макрон раскрыл детали совместного с Великобританией плана по Украине
Сегодня

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. Политики предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее мораторий на обстрелы на один месяц. При этом речь не идет о ситуации на земле, поскольку в силу протяженности линии фронта контролировать ее затруднительно.

На втором этапе плана на Украину будут введены миротворцы, а затем, после подписания мира, последует развертывание сил.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие прекращения огня

      В России бойцу СВО отказали в выплате за ранение

      Туристы массово устремились в один город России на 8 марта

      Саша Спилберг приспустила штаны на фото

      Российская актриса упала со скалы из-за селфи

      В Харьковской области была повреждена критическая инфраструктура

      Спрогнозирован ответ России на инициативы Макрона по Украине

      Россиянина приговорили к условному сроку за разглашение государственной тайны

      В России прокомментировали план Франции и Великобритании по Украине

      Умер автор музыки к песням Долиной, Кобзона и Аллегровой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше