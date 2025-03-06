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06:15, 6 марта 2025Бывший СССР

Заявление Макрона о России назвали подлостью

Рогов назвал подлостью заявление Макрона об угрозе от России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы. Слова Рогова приводит РИА Новости.

«Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — отметил Рогов.

По мнению Рогова, французский президент стремится помешать усилению позиций президента США Дональда Трампа и не допустить мирные переговоры Москвы и Вашингтона по Украине.

Ранее Макрон заявил о существовании «российской угрозы». По его мнению, не следует игнорировать этот фактор. Французский лидер назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей», отвергнув мир на Украине под «российским диктатом».

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