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07:39, 6 марта 2025Россия

В России предостерегли Макрона от судьбы Наполеона

Депутат ГД Ивлев предостерег Макрона от судьбы Наполеона после его слов о России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предостерег президента Франции Эммануэля Макрона от того, чтобы не вляпаться в историю, сродни Наполеону. Его слова приводит РИА Новости.

Ивлев призвал не забывать историю Наполеона и напомнил о ней французскому президенту.

«Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает», — отметил он.

Ранее Макрон заявил о существовании «российской угрозы». По его мнению, не следует игнорировать этот фактор. Французский лидер назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей», отвергнув мир на Украине под «российским диктатом».

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