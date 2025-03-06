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07:16, 6 марта 2025Россия

В Совфеде ответили на слова Макрона об угрозе России для Европы

Сенатор Косачев: Макрон маниакально навязывает ложную концепцию происходящего
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об угрозе России для Европы, маниакально навязывает миру ложную концепцию происходяшего. Об этом, комментируя слова французского политика, написал сенатор Константин Косачев в Telegram-канале.

Так парламентарий отреагировал на слова Макрона, который назвал Россию угрозой для Европы. Он также заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза.

«Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую "заведомую агрессивность", Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно фальшивую концепцию происходящего — "русские идут!"», — написал Косачев.

По его мнению, французский президент формируют ложные выводы и предложения, которые ведут в пропасть. Этим он все больше отдаляется от наследия генерала де Голля, подчеркнул Косачев, добавив, что Макрон ищет объяснение своих проблем во внешних причинах, главная из которой — Россия.

На слова Макрона отреагировали и в Госдуме, Депутат Михаил Шеремет назвал заявление французского президента истерикой и заявил, что Макрон «поднимает градус русофобии» и хочет «отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза». Военкор Дмитрий Астрахань на этом фоне сравнил Макрона с Наполеоном.

ЖЗЛ
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