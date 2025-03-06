В Госдуме назвали истерикой заявление Макрона о российской угрозе

Депутат Шеремет: заявление Макрона о российской угрозе является истерикой

Слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы, являются истерикой, заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если обратиться к истории, то можно увидеть, то именно Франция всегда являлась угрозой для России. Политик добавил, что французский лидер «поднимает градус русофобии». По его словам, Макрон хочет «отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза».

«Уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена», — подчеркнул Шеремет.

Ранее президент Франции назвал Россию угрозой для Европы. Он заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза.