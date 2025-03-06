Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:47, 6 марта 2025Россия

Медведев спрогнозировал исчезновение Макрона в мае 2027-го

Медведев: Макрон навсегда исчезнет в мае 2027-го и его не спохватятся
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, комментируя слова Эммануэля Макрона о российской угрозе, заявил, что сам президент Франции навсегда исчезнет в мае 2027-го и его не спохватятся. Об этом он написал в своем посте в X.

По словам Медведева, сам Макрон не представляет большой угрозы. «Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — написал он.

Ранее в своем обращении Макрон заявил, что «российская угроза» существует. По его словам, под угрозой находится и безопасность Европы. Политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей», отвергнув мир на Украине под «российским диктатом».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон объявил Россию угрозой для Европы. Президент Франции заговорил о ядерном оружии и срочно собирает военачальников

      Археологи нашли загадочные человеческие фигуры

      В Госдуме назвали истерикой заявление Макрона о российской угрозе

      Учительница два года занималась сексом со школьником

      Названы признаки дефицита тестостерона

      Военный аналитик рассказал о новых сложностях для ВСУ в связи с решением Трампа

      Российский военный вызвал украинских солдат на поединок

      Захарова поинтересовалась целью приезда посла Франции в Россию

      В США заявили о передаче Украине данных «оборонительного» назначения

      Франция и Великобритания захотели завершить план по Украине за несколько дней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше