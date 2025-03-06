Медведев: Макрон навсегда исчезнет в мае 2027-го и его не спохватятся

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, комментируя слова Эммануэля Макрона о российской угрозе, заявил, что сам президент Франции навсегда исчезнет в мае 2027-го и его не спохватятся. Об этом он написал в своем посте в X.

По словам Медведева, сам Макрон не представляет большой угрозы. «Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — написал он.

Ранее в своем обращении Макрон заявил, что «российская угроза» существует. По его словам, под угрозой находится и безопасность Европы. Политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей», отвергнув мир на Украине под «российским диктатом».