Иран назвал условие соблюдения им режима прекращения огня

Тегеран будет соблюдать режим прекращения огня, если его не нарушит израильская сторона. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его цитирует ТАСС со ссылкой на президентскую пресс-службу.
«Если сионистский режим [Израиль] не нарушит режим прекращения огня, Иран также не нарушит его», — сказал он, подчеркнув, что Тегеран готов «вести диалог и отстаивать законные права иранского народа за столом переговоров».
Ранее стало известно, что Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану после переговоров премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с американским лидером Дональдом Трампом.