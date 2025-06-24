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16:58, 24 июня 2025Мир

Иран назвал условие соблюдения им режима прекращения огня

Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран будет соблюдать режим прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iran's presidential website / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Тегеран будет соблюдать режим прекращения огня, если его не нарушит израильская сторона. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его цитирует ТАСС со ссылкой на президентскую пресс-службу.

«Если сионистский режим [Израиль] не нарушит режим прекращения огня, Иран также не нарушит его», — сказал он, подчеркнув, что Тегеран готов «вести диалог и отстаивать законные права иранского народа за столом переговоров».

Ранее стало известно, что Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану после переговоров премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с американским лидером Дональдом Трампом.

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