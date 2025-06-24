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11:44, 24 июня 2025Мир

Иран подтвердил перемирие с Израилем

Совбез Ирана: Тегеран подтверждает перемирие с Израилем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Тегеран подтверждает перемирие с Израилем. Об этом заявил Высший совет национальной безопасности Ирана, сообщает IRIB.

«Заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности о прекращении огня с сионистским врагом [Израилем] и его злых союзников, противников гордого и стойкого народа Ирана», — говорится в заявлении.

В иранском Совбезе также отметили, что Тегеран готов решительно ответить на любую последующую агрессию в случае нарушения перемирия.

Ранее Иран заявил о прекращении огня с Израилем. По данным высокопоставленного чиновника Белого дома, Израиль согласился на перемирие при условии, что Исламская Республика прекратит атаки, на что и согласился Тегеран.

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