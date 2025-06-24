«Окончание 12-дневной войны». Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Сколько продлится перемирие и на каких условиях?

Израиль согласился на прекращение огня с Ираном после 12 дней войны

В Иране сообщили о начале режима перемирия с Израилем.

Как заявили журналисты, «режим прекращения огня вступил в силу после четырех волн атак Ирана на израильскую территорию».

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на ночном заседании проинформировал правительство о достижении договоренности о прекращении огня. По данным высокопоставленного чиновника Белого дома, Израиль согласился при условии, что Исламская Республика прекратит атаки. Отмечается, что Тегеран согласился на эти условия.

Иран поставил Израилю условие для прекращения огня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заверил, что иранские вооруженные силы не будут наносить удары, если израильская армия прекратит «незаконную агрессию» не позднее 4:00 по тегеранскому времени (3:30 по московскому времени).

«Как Иран неоднократно давал понять, это Израиль начал войну против Ирана, а не наоборот», — написал глава иранского МИД.

Мужчина на фоне обломков после удара Израиля по зданию иранской государственной телерадиокомпании в Тегеране, 19 июня 2025 года Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран и Израиль договорились о перемирии

Президент США Дональд Трамп в ночь на 24 июня сообщил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия. Он уточнил, что первой огонь прекратит Исламская Республика, через 12 часов аналогичный шаг предпримет вторая сторона.

На 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны

Дональд Трамп президент США

По словам американского лидера, «Израиль и Иран согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной».

Глава Белого дома поблагодарил оба государства за «стойкость, мужество и интеллект», позволившие завершить конфликт, который мог продолжаться годами и разрушить весь Ближний Восток.

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами в аэропорту Морристаун, штат Нью-Джерси, 20 июня 2025 года Фото: Ken Cedeno / Reuters

Трамп объявил о старте перемирия между Ираном и Израилем

Утром во вторник Трамп объявил, что режим прекращения огня между Ираном и Израилем официально вступил в силу. Он призвал обе стороны не нарушать перемирие.

«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» — написал американский лидер.

Стороны в полной мере согласились начать реализацию договоренности о перемирии спустя примерно шесть часов с момента заявления президента США о ее достижении, то есть около 7:00 мск.

Эксперт спрогнозировал, что Иран может пойти на риск с ядерной программой вопреки ударам США

Политолог Илан Гольденберг спрогнозировал, что удары США по ядерным объектам Ирана не остановят его ядерную программу, Тегеран все равно пойдет на риск и попытается приобрести такое оружие.

По мнению эксперта, в Исламской Республике останется «ослабленный, но более радикальный и враждебный [к Вашингтону] режим, готовый идти на риск».

Он не исключил, что Тегеран продолжит попытки разработать ядерное оружие, а также атакует американские базы, расположенные по всему миру.