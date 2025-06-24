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08:38, 24 июня 2025Мир

В США указали на неожиданные последствия ударов по Ирану

Политолог Гольдберг: Иран пойдет на риск с ядерной программой вопреки ударам США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis / Reuters

Удары США по ядерным объектам Ирана не остановят ядерную программу Тегерана, он все равно пойдет на риск и попытается приобрести такое оружие. Таким мнением поделился политолог Иан Голдельберг на страницах журнала Foreign Affairs (FA).

«В Иране останется ослабленный, но более радикальный и враждебный к Соединенным Штатам режим, готовый идти на риск», — подчеркнул эксперт.

По его оценкам, Иран может продолжить попытки разработать ядерное оружие. Кроме того, Исламская Республика может прибегнуть и к другим средстам мести — атакам на американские базы, расположенные по всему миру.

Ранее эксперт Юлия Богуславская назвала главное условие наземной операции США в Иране. По ее словам, она маловероятна, однако у администрации президента Дональда Трампа, возможно, будет соблазн начать ее для более жесткого давления на Тегеран.

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