В США указали на неожиданные последствия ударов по Ирану

Политолог Гольдберг: Иран пойдет на риск с ядерной программой вопреки ударам США

Удары США по ядерным объектам Ирана не остановят ядерную программу Тегерана, он все равно пойдет на риск и попытается приобрести такое оружие. Таким мнением поделился политолог Иан Голдельберг на страницах журнала Foreign Affairs (FA).

«В Иране останется ослабленный, но более радикальный и враждебный к Соединенным Штатам режим, готовый идти на риск», — подчеркнул эксперт.

По его оценкам, Иран может продолжить попытки разработать ядерное оружие. Кроме того, Исламская Республика может прибегнуть и к другим средстам мести — атакам на американские базы, расположенные по всему миру.

Ранее эксперт Юлия Богуславская назвала главное условие наземной операции США в Иране. По ее словам, она маловероятна, однако у администрации президента Дональда Трампа, возможно, будет соблазн начать ее для более жесткого давления на Тегеран.