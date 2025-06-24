Названо главное условие наземной операции США в Иране

Политолог Богуславская: Наземная операция США возможна для давления на Иран

Наземная операция США в Иране маловероятна, однако у администрации президента Дональда Трампа, возможно, будет соблазн начать для более жесткого давления на Тегеран. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

«Если Соединенным Штатам не удастся добиться целей нынешними средствами, соблазн усилить давление на Иран более жесткими способами будет только расти», — уточнила она.

При этом, по мнению политолога, гораздо более выгодной стратегией для США могла бы быть поддержка иранской оппозиции. Однако на данный момент иранцы не пытаются бороться с режимом военными методами. В целом проведение наземной операции на территории Ирана остается для США очень рискованной, резюмировала эксперт.

Юлия Богуславская также назвала ключевой риск операции против Ирана для США. По ее словам, она ставит вопрос о глобальной гегемонии Соединенных Штатов.

