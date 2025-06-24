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06:00, 24 июня 2025МирЭксклюзив

Назван ключевой риск операции Трампа против Ирана

Политолог Юлия Богуславская: Операция против Ирана ставит вопрос о гегемонии США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Военная операция против Ирана ставит для США вопрос о глобальной гегемонии. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

«Если для Израиля это — вопрос региональной безопасности, то для Соединенных Штатов — вопрос глобального лидерства», — подчеркнула она.

По мнению политолога, неудачи США могут стать сигналом для всех их потенциальных противников. Если Иран не пойдет на уступки и нанесет болезненные удары Соединенным Штатам, то создастся впечатление, что американское могущество поколеблено. «А значит, ситуация может выйти из-под контроля», — резюмировала эксперт.

Ранее политический аналитик Павел Дубравский раскрыл изначальное отношение президента США Дональда Трампа к операции против Ирана. По его мнению, он никогда не исключал, что Соединенным Штатам придется ее осуществить.

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