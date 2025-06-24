Назван ключевой риск операции Трампа против Ирана

Политолог Юлия Богуславская: Операция против Ирана ставит вопрос о гегемонии США

Военная операция против Ирана ставит для США вопрос о глобальной гегемонии. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

«Если для Израиля это — вопрос региональной безопасности, то для Соединенных Штатов — вопрос глобального лидерства», — подчеркнула она.

По мнению политолога, неудачи США могут стать сигналом для всех их потенциальных противников. Если Иран не пойдет на уступки и нанесет болезненные удары Соединенным Штатам, то создастся впечатление, что американское могущество поколеблено. «А значит, ситуация может выйти из-под контроля», — резюмировала эксперт.

Ранее политический аналитик Павел Дубравский раскрыл изначальное отношение президента США Дональда Трампа к операции против Ирана. По его мнению, он никогда не исключал, что Соединенным Штатам придется ее осуществить.