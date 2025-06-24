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05:00, 24 июня 2025МирЭксклюзив

Раскрыто изначальное отношение Трампа к операции против Ирана

Политолог Павел Дубравский: Трамп изначально готовился к операции против Ирана
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: The White House / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп изначально готовился к проведению военной операции против Ирана. Об этом «Ленте.ру» рассказал политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«Мне кажется, Трамп с самого начала понимал, что операция против Ирана все же состоится, что война между странами начнется», — заметил он.

Кроме того, даже во время избирательной кампании летом и осенью 2024 года Дональд Трамп допускал подобный сценарий, напомнил политолог. Тем не менее, действуя с позиции силы, американский лидер пытается лишь оказать давление на Тегеран, чтобы в конечном итоге заключить сделку, заметил эксперт.

Ранее востоковед Иван Бочаров объяснил решение Дональда Трампа начать операцию против Ирана. По его мнению, президент США хотел присоединиться к военным успехам Израиля.

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