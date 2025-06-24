МИД Ирана заявил о планах Тегерана продолжить ядерную программу

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что Тегеран не откажется от ядерной программы

Иран не откажется от ядерной программы, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи в интервью Al-Araby Al-Jadeed.

По его словам, Иран приложил большие усилия для развития направления, терпел санкции, а ученые отдавали свои жизни.

«Никто в Иране не откажется от этой технологии. Ядерная программа Ирана была прозрачной и находилась под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — подчеркнул он и указал на планы Тегерана продолжить реализацию проекта.

Ранее стало известно, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана.