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22:48, 24 июня 2025Мир

МИД Ирана заявил о планах Тегерана продолжить ядерную программу

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что Тегеран не откажется от ядерной программы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Iranian Foreign Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Иран не откажется от ядерной программы, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи в интервью Al-Araby Al-Jadeed.

По его словам, Иран приложил большие усилия для развития направления, терпел санкции, а ученые отдавали свои жизни.

«Никто в Иране не откажется от этой технологии. Ядерная программа Ирана была прозрачной и находилась под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — подчеркнул он и указал на планы Тегерана продолжить реализацию проекта.

Ранее стало известно, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана.

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