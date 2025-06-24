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14:48, 24 июня 2025МирЭксклюзив

Достижение целей операции Израиля против Ирана оценили

Политолог Кислицына: Израиль не достиг размытых целей операции против Ирана
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Israeli Army / Reuters

Израиль не достиг заявленных целей операции «Народ как лев» против ядерных объектов Ирана. Об этом «Ленте.ру» заявила политолог-иранист, научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.

«Те, кто планировал операцию, далеки от достижения своей долгосрочной цели», — подчеркнула эксперт.

Кислицына оценила поставленные руководством Израиля задачи и указала на их размытый характер. Политолог выделила следующие цели Тель-Авива:

  • цель-минимум: приостановка иранской ядерной программы
  • промежуточная цель: ослабление правящего режима Ирана
  • цель-максимум: смена власти в Иране

Иранист отметила консолидацию общества против Израиля и США на фоне ударов по инфраструктуре страны. При этом она назвала ситуацию пластичной и допустила возможные изменения.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня с Ираном. Политик также поблагодарил США за «поддержку в обороне и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы».

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