Достижение целей операции Израиля против Ирана оценили

Политолог Кислицына: Израиль не достиг размытых целей операции против Ирана

Израиль не достиг заявленных целей операции «Народ как лев» против ядерных объектов Ирана. Об этом «Ленте.ру» заявила политолог-иранист, научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.

«Те, кто планировал операцию, далеки от достижения своей долгосрочной цели», — подчеркнула эксперт.

Кислицына оценила поставленные руководством Израиля задачи и указала на их размытый характер. Политолог выделила следующие цели Тель-Авива:

цель-минимум: приостановка иранской ядерной программы

промежуточная цель: ослабление правящего режима Ирана

цель-максимум: смена власти в Иране

Иранист отметила консолидацию общества против Израиля и США на фоне ударов по инфраструктуре страны. При этом она назвала ситуацию пластичной и допустила возможные изменения.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня с Ираном. Политик также поблагодарил США за «поддержку в обороне и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы».