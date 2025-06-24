Достижение целей операции Израиля против Ирана оценили

Израиль не достиг заявленных целей операции «Народ как лев» против ядерных объектов Ирана. Об этом «Ленте.ру» заявила политолог-иранист, научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.
«Те, кто планировал операцию, далеки от достижения своей долгосрочной цели», — подчеркнула эксперт.
Кислицына оценила поставленные руководством Израиля задачи и указала на их размытый характер. Политолог выделила следующие цели Тель-Авива:
- цель-минимум: приостановка иранской ядерной программы
- промежуточная цель: ослабление правящего режима Ирана
- цель-максимум: смена власти в Иране
Иранист отметила консолидацию общества против Израиля и США на фоне ударов по инфраструктуре страны. При этом она назвала ситуацию пластичной и допустила возможные изменения.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня с Ираном. Политик также поблагодарил США за «поддержку в обороне и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы».