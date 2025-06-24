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12:31, 24 июня 2025Бывший СССР

Карапетян обвинил власти Армении в превращении политики в цирк

Карапетян: Власти Армении превратили политическое поле в цирк
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Самвел Карапетян

Самвел Карапетян. Кадр: Рупор Москвы / YouTube

Власти Армении превратили политику в цирк, а парламент в арену для потасовок. Об этом заявил задержанный в республике глава российской группы компаний (ГК) «Ташир» Самвел Карапетян, передает РИА Новости.

«Что удалось нынешним властям? Превратить политическое поле в цирк. Национальное собрание (парламент) — в ринг для рукопашных боев», — заявил Карапетян.

По его словам, в правящей партии республики есть группа людей, которая по «первому намеку готова попирать все ценности страны».

Ранее старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли заявил, что причиной ареста Самвела Карапетяна в Армении стала выслуга перед Европейским союзом (ЕС). Он добавил, что Карапетян воспринимается как предприниматель, выступающий за укрепление экономических связей между Арменией и Россией, что, по его мнению, невыгодно для ЕС.

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