Кончаловский заявил о страхе перед актрисой Талызиной

Режиссер Андрей Кончаловский назвал Талызину непростым, но искренним человеком

Кинорежиссер Андрей Кончаловский во время церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной рассказал о непростом характере народной артистки РСФСР. Его слова приводит News.ru.

По словам постановщика, он, как и многие коллеги, немного побаивался Талызиной.

«Все мы немножко ее побаивались, у нее был непростой характер. Театр, конечно, будет жить, но это будет уже немножко другой театр, в котором не будет такой замечательной, искренней актрисы», — сказал Кончаловский.

Ранее стало известно, что народный артист России Валерий Баринов поделился своим видением таланта актрисы Валентины Талызиной.