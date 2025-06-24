Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:43, 24 июня 2025Культура

Кончаловский заявил о страхе перед актрисой Талызиной

Режиссер Андрей Кончаловский назвал Талызину непростым, но искренним человеком
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Кинорежиссер Андрей Кончаловский во время церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной рассказал о непростом характере народной артистки РСФСР. Его слова приводит News.ru.

По словам постановщика, он, как и многие коллеги, немного побаивался Талызиной.

«Все мы немножко ее побаивались, у нее был непростой характер. Театр, конечно, будет жить, но это будет уже немножко другой театр, в котором не будет такой замечательной, искренней актрисы», — сказал Кончаловский.

Ранее стало известно, что народный артист России Валерий Баринов поделился своим видением таланта актрисы Валентины Талызиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа заплатит по-крупному». Трамп слил скриншот переписки с генсеком НАТО. Что они обсуждали?

    Минобороны России сообщило о выпущенном по Татарстану беспилотнике ВСУ

    Лавров прилетел на переговоры в соседнюю с Ираном страну

    В российском регионе разбушевался пожар

    Кончаловский заявил о страхе перед актрисой Талызиной

    Ведущие шоу прервали прямое включение из-за собаки

    Туристы на отдыхе в Европе нашли в море разложившиеся человеческие останки

    В Сибири из рыбных отходов создали каркасы для выращивания человеческих костей

    Мировые цены на нефть упали до минимума с 11 июня

    Одному типу жилья в России предрекли подорожание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости