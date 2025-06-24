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19:36, 24 июня 2025Культура

Баринов высказался об актерских способностях Талызиной

Артист Валерий Баринов отметил невероятный актерский диапазон Талызиной
Андрей Шеньшаков

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Народный артист России Валерий Баринов поделился своим видением таланта актрисы Валентины Талызиной, прощание с которой сегодня прошло в Москве. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Во время траурной церемонии Баринов опустился на колени рядом с дочерью Талызиной Ксенией и прошептал ей что-то на ухо. В интервью журналистам он признался, что его коллега обладала невероятно широким актерским диапазоном.

«Она была над толпой, впереди толпы. Люди должны тянуться за ее творчеством, становиться лучше от того, что видели ее на сцене. Она была необыкновенного диапазона актриса», — заявил Валерий Александрович.

Ранее стало известно, что в столице простились с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Церемония прощания со звездой «Иронии судьбы» и «Афони» прошла в театре имени Моссовета.

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