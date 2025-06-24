В Москве простились с Валентиной Талызиной

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Церемония прощания со звездой «Иронии судьбы» и «Афони» прошла в столичном театре имени Моссовета, где она служила с 1958 года. В последний раз Талызина вышла на сцену театра Моссовета 9 мая — во время концерта в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сообщается, что проститься с актрисой пришли коллеги и близкие, среди которых были Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Анатолий Васильев, Марина Кондратьева и многие другие. Могила Валентины Илларионовны располагается рядом с музыкантом Игорем Тальковым и актером Евгением Самойловым.

Ранее стало известно, что народная артистка Валентина Талызина скончалась в возрасте 90 лет. Последние месяцы она боролась с онкологией.